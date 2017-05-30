Берлин, 30 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Подчеркивая огромный потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, Моди заявил, что Индия будет приветствовать немецкие компании с распростертыми объятиями.

Kremlin.ru Нарендра Моди

«В Индии действует 600 индо-германских совместных предприятий, на которых работают 200 тыс. человек. Однако существует огромный потенциал… мы ждем вас с распростертыми объятиями, потому что высоко ценим наших немецких партнеров», — заявил премьер-министр Индии.

Власти Германии выразили намерение к скорейшему заключению соглашения о свободной торговле (FTA) между ЕС и Индией, после чего немецкие компании смогут направить дополнительные инвестиции в индийскую экономику.

«По всему миру растут протекционистские тенденции, но Германия считает, что производственно-технологические цепочки настолько глубоко взаимосвязаны, что необходимо продолжить создание справедливых условий торговли. В этой связи важно, чтобы переговоры по FTA добились прогресса», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

После завершения индо-германского бизнес-саммита в Берлине премьер-министр Индии направился в Испанию.