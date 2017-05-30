Москва, 30 мая, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Советский плакат «Победа пятилетки — удар по капитализму»

Открывая совещание, Путин напомнил, что на минувшей неделе правительство России представило комплексный план по стимуляции роста российской экономики, рассчитанный до 2025 года. Согласно этому плану, экономика России должна выйти на темпы роста не ниже мировых не позднее 2019−2020 годов.

«Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения долгосрочной Стратегии развития экономики России», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что над Стратегией развития экономики России работают и экспертные группы, и представители делового сообщества. Выдвигаются различные инициативы и предложения, которые должны способствовать достижению целей, указанных в стратегии.

Путин подчеркнул, что после тщательного и глубокого анализа всех сделанных предложений власти определятся как они будут действовать дальше.

«Или целиком возьмём какое-то предложение, имею в виду, что, как правило, эти инициативы носят законченный характер, или всё-таки после глубокого анализа и дополнительных консультаций, каких-то ещё идей, которые могут дополнительно возникнуть, придём к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, дополнить и уже на основе этого дополнительного глубокого анализа принять окончательное решение, по какому пути мы пойдём, какие инициативы и в каком объёме будем реализовывать», — пояснил президент.

Также Путин отметил, что планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными. Стратегия должна наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей, единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества, подчеркнул президент.

В планах по развитию экономики России необходимо сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, повышение производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, наращивание объёмов несырьевого экспорта, формирование новых точек роста в регионах, считает Путин.

«Сегодня мы рассмотрим экспертные предложения по обеспечению устойчивого развития и технологического обновления экономики страны, обсудим, насколько эти идеи конкурентны и применимы на практике», — сказал Путин.

Основными докладчиками на совещании стали уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.