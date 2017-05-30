Тбилиси, 30 мая, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Парламент Грузии готовится принять очередную резолюцию с осуждением «незаконных действий России в Абхазии и Южной Осетии». По информации пресс-службы парламента, временная парламентская комиссия по вопросам восстановления территориальной целостности обсудила соответствующую инициативу на заседании 30 мая.

Vestikavkaza.ru Парламент Грузии

Проект документа под названием «О незаконных действиях Российской Федерации в оккупированных Абхазии и т.н. Южной Осетии/Цхинвальском регионе и мирной политике Грузии» членам комиссии представил её председатель Гедеван Попхадзе.

При этом Попхадзе подчеркнул, что эту резолюцию не следует увязывать с именем конкретного депутата или названием конкретной партии и что она должна стать предметом всеобщего консенсуса.

В ходе обсуждения инициативы депутаты высказали разные мнения — от необходимости диалога с Россией до отказа от подобных документов. О готовности встречи с российскими депутатами заявила представитель «Альянса патриотов Грузии» Ада Маршания. Она пояснила, что одними разговорами внутри страны решить проблему «оккупированных территорий» невозможно, поэтому необходим диалог с Россией.

«Мы должны подготовить такой текст резолюции, который будет постоянным и не потребует внесения изменений. Мы также предлагаем начать диалог с Россией, и наша политическая команда готова сделать первые политические шаги и провести встречу с российскими депутатами. Но нам нужна ваша моральная поддержка, чтобы эти действия были восприняты как правильный и оправданный шаг», — заявила Маршания.

Не поддержали предложение «Альянса патриотов» другие оппозиционные депутаты, которые смысла в диалоге с Россией не видят, но в необходимости принятия таких резолюций, причем регулярно и периодически, уверены.

Как заявил представитель «Европейской Грузии» (отпочковавшейся от «Единого национального движения» партии) Серги Капанадзе, диалог и прагматичные шаги в отношении России никаких ощутимых результатов в решении проблемы не принесли, поэтому парламент Грузии периодически должен принимать подобные документы и давать острую оценку всем тем событиям, которые происходят на «оккупированных территориях».

По мнению депутата от «Национального движения» Романа Гоциридзе, визит в Россию и встреча с российскими депутатами будут для Грузии политически проигрышным шагом, означающим отступление от своих позиций. Что касается резолюции, с принятием такого документа парламент запоздал, но, тем не менее, он необходим и должен быть принят.

Против резолюции высказалась независимый депутат Саломе Зурабишвили (бывший министр иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили, затем перешедшая в оппозицию). Она объяснила, что одними резолюциями изменить ситуацию невозможно и для этого необходима разработка и проведение соответствующей политики.

«Я лично ни одну резолюцию не поддержу до тех пор, пока министр иностранных дел не объяснит, какие меры были приняты в ответ на заявление спецпредставителя Евросоюза», — подчеркнула Зурабишвили.

Дальнейшее обсуждение документа парламентская комиссия продолжила в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, в начале мая инициативу принятия резолюции «о незаконных действиях России» выдвинули депутаты от фракций, входящих в парламентское меньшинство, но тот документ парламент рассматривать не стал. Нынешний текст резолюции, который пока не разглашается, составлен председателем комиссии Гедеваном Попхадзе и депутатом Георгием Мосидзе. Комментируя оба проекта, Попхадзе заявил, что в проекте оппозиции в основном фигурировали узкопартийные интересы. Что касается нового проекта, он, по мнению авторов, будет одинаково приемлем для всех депутатов.

«Наша главная задача — создать документ, по которому будет достигнут всеобщий консенсус», — заявил Попхадзе.