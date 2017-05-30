Ижевск, 30 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательных работ на реке в Кезском районе Удмуртии обнаружено тело утонувшей два дня назад туристки. По факту утопления девушки возбуждено уголовное дело по п."в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Как отмечает пресс-служба республиканского следственного управления СКР, за совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Весло

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. В офисе фирме, организовавшей сплав, изъяты документы, представляющие интерес для следствия. В ходе расследования будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение безопасности туристов при прохождении водного маршрута, будет дана оценка их действиям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа из 28 туристов и трех инструкторов 28 мая сплавлялась на 11 резиновых байдарках по реке Чепца. Сплав организовала одна из турфирм Ижевска. При прохождении водного порога в 10 км от села Полом Кезского района одна из байдарок перевернулась. Девушка, находящаяся в ней, упала в воду и утонула.

По предварительным данным, девушка не была обеспечена в полном объеме спасательным снаряжением в целях безопасного прохождения водного маршрута