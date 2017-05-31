Киев, 31 мая, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии намерено экономить на отоплении жилых домов. С этой целью дома будут переведены на электрическое отопление. Впрочем, это коснется только новых зданий: перевод на другой источник тепла уже готовых домов влечет за собой массу технических сложностей и пока в проекте не числится. Эту и другие новости энергетики стран СНГ обсуждает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

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Пилотный проект нового типа отопления рассчитывают реализовать уже в этом году, однако уже сейчас видим его первый результат — ответ на недовольство оппозиционной прессы по поводу слишком большого количества электричества, которое даст Островецкая АЭС.

Пока же Островецкая АЭС не построена, поставки электроэнергии в Белоруссию может осуществлять Украина. И хотя теоретически этот вариант рассматривается, но Украине для его осуществления придется демпинговать, назначая более низкую цену, чем та, на которую Белоруссия уже договорилась с Россией.

Тем временем экспортом электроэнергии плотно решила заняться Туркмения. Президенты этой страны и Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере транзита газа и перетока энергии.

Для направления электроэнергии в Киргизию и Казахстан Туркмения будет использовать сети Узбекистана. Президент последнего, помимо этого, в ходе своего визита в Пекин подписал порядка сотни различных соглашений относительно узбекско-китайских проектов, в том числе в нефтегазовой сфере.

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