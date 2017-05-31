Баку, 31 мая, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Бурная и восторженная реакция азербайджанских СМИ на встречу президента страны Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и лидерами арабского и исламского мира демонстрирует уверенность в том, что Азербайджан широкими шагами движется в арабское мусульманское общество. А США это одобряют. Об успехах Азербайджана на этом поприще пишет постоянный автор ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин.

Леонид Брежнев награждает Гейдара Алиева

Непонятно только, как сочетается тот факт, что саудовские шейхи считаются главными суннитами в мире, а большинство граждан Азербайджана — мусульмане шиитского толка. Станет ли это преградой?

Особенность азербайджанского шиизма состоит в том, что он не очерчивал некоей незыблемой границы с суннитами. Противоречия были, но не критическими. Опять-таки, не самые лучшие отношения с шиитским Ираном, который в Азербайджане воспринимают высокомерным, идут не на пользу развитию азербайджанского шиизма. А вот с Турцией, напротив, отношения близкородственные, хотя и тоже непростые.

Несложно понять, почему пресса Азербайджана так восторженно приветствует участие Алиева в арабо-мусульманском саммите: само вхождение в «суннитский мир» кажется неким рывком в развитии, прыжком в почитаемое сообщество.

Есть ли реальные преграды, способные помешать вхождению в «суннитско-ваххабитскую элиту», читайте здесь: Широко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)

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