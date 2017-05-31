Азербайджан на пути в элиту: случайность или тенденция?
Баку, 31 мая, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Бурная и восторженная реакция азербайджанских СМИ на встречу президента страны Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и лидерами арабского и исламского мира демонстрирует уверенность в том, что Азербайджан широкими шагами движется в арабское мусульманское общество. А США это одобряют. Об успехах Азербайджана на этом поприще пишет постоянный автор ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин.
Непонятно только, как сочетается тот факт, что саудовские шейхи считаются главными суннитами в мире, а большинство граждан Азербайджана — мусульмане шиитского толка. Станет ли это преградой?
Особенность азербайджанского шиизма состоит в том, что он не очерчивал некоей незыблемой границы с суннитами. Противоречия были, но не критическими. Опять-таки, не самые лучшие отношения с шиитским Ираном, который в Азербайджане воспринимают высокомерным, идут не на пользу развитию азербайджанского шиизма. А вот с Турцией, напротив, отношения близкородственные, хотя и тоже непростые.
Несложно понять, почему пресса Азербайджана так восторженно приветствует участие Алиева в арабо-мусульманском саммите: само вхождение в «суннитский мир» кажется неким рывком в развитии, прыжком в почитаемое сообщество.
Есть ли реальные преграды, способные помешать вхождению в «суннитско-ваххабитскую элиту», читайте здесь: Широко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)
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