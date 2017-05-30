В Ярославле подвели официальные итоги праймериз
Ярославль, 30 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. 30 мая оргкомитет утвердил итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии. Вот как распределились победители по округам (голосование было рейтинговым).
Дзержинский район:
1 округ :
Евгений Баранов — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Лазурит» — 51,96%
Алексей Морозов — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ЗАО «Желдорстрой» — 76,83%
2 округ :
Андрей Золотовский — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Центр Клининговых Услуг» — 71,31%
Сергей Фефилин — руководитель горисполкома «Единой России», член Избирательной комиссии Ярославской области — 30,99%
3 округ :
Андрей Лихачев — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора АО «Ярлифт» — 52,72%
Вадим Канашкин — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Техноресурс» — 86,10%
4 округ :
Андрей Валиахметов — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора ООО «Ярстройинвест» — 72,90%
Николай Контров — директор средней школы № 11 — 60,69%
5 округ:
Роман Галагаев — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Ринг Премьер Отель» — 86,74%
Алексей Таганов — политтехнолог, председатель совета общественной организации «Содружество детей Ярославии» — 71,69%
Заволжский район:
6 округ :
Павел Зарубин — политтехнолог, экс-председатель муниципалитета Ярославля, председатель общественного движения «Народный контроль» — 54,59%
Эдуард Авдалян — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора ООО «Дорожно-строительное управление 1» — 50,96%
7 округ :
Сергей Смоленский — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Спектринвестстрой» — 90,00%
Андрей Ганелин — врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» — 68,03%
9 округ :
Алексей Чернобровкин — исполнительный директор ООО «Военсервис» — 77,18%
Светлана Агашина — депутат муниципалитета Ярославля, руководитель аптечной сети «Аптекарь» — 22,39%
10 округ:
Михаил Писарец — экс-председатель регионального отделения партии «Гражданская Платформа», адвокат — 56,80%
Ирина Власова — помощник депутата Ярославской областной думы — 51,55%
11 округ :
Александр Дегтярев — экс-депутат Ярославской областной думы, главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» — 76,70%
Анна Замыслова — Студентка юридического факультета «Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова» — 41,36%
12 округ :
Михаил Пихтов — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель начальника цеха «Слафнефть-ЯНОС» — 78,55%
Дмитрий Петровский — врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» — 23,53%
13 округ :
Андрей Щенников — депутат муниципалитета Ярославля, коммерческий директор ООО «Водяной» — 47,03%
Дмитрий Волончунас — генеральный директор АО «Ярославльзаказчик», сын первого мэра Ярославля, заместителя председателя Ярославской областной думы Виктора Волончунаса — 49,15%
14 округ :
Александр Черепанин — депутат муниципалитета Ярославля, директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений Ярославля» — 33,66%
Юлия Миронова — директор ООО «Спорт-тайм» — 51,80%
15 округ:
Сергей Калинин — заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства, экс-депутат муниципалитета — 68,11%
Константин Шлапак — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Инвестстрой плюс» — 82,63%
16 округ:
Игорь Бортников — депутат муниципалитета Ярославля, советник генерального директора АО «Ярославльзаказчик» — 77,42%
Евгений Мясников — депутат муниципалитета Ярославля, и.о. директора МУП «Волна» — 76,62%
17 округ :
Александр Забирко — директор «РЭУ-16» — 78,09%
Артур Ефремов — секретарь Ярославского городского отделения «Единой России», член Общественной палаты Ярославской области, директор ООО «ПСК-Профи» — 47,53%
18 округ:
Миша Халтян — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Атлантида» — 80,93%
Дмитрий Соколов — помощник члена Совета Федерации А.И. Лисицына, координатор поискового отряда «Ярспас» — 64,50%
19 округ :
Дмитрий Кузьмин — депутат муниципалитета Ярославля, руководитель рекламной группы «Два слона» — 85,62%
Олег Ненилин — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор АО «Центр организации капитального ремонта» — 76,40%
Из действующих депутатов муниципалитета проиграли праймериз лишь двое — юрисконсульт ООО «Ацтек», экс-директор МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Тюрин и председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Сергей Выржиковский. Среди других знаковых проигравших можно отметить экс-депутата областной думы Владимира Молодкина, помощников депутата Государственной Думы Ильи Осипова Марию Филиппову и Егора Балашова, лидера движения «Параспортсмен» Станислава Буракова. Наибольший процент поддержки получил бессменный депутат муниципалитета Сергей Смоленский, наибольшее количество голосов получил экс-спикер муниципалитета Павел Зарубин, наименьшее — врач-онколог Дмитрий Петровский.
На заседании оргкомитета были утверждены итоги голосования по все округам, кроме округа № 8. Именно в данном округе экс-врио главы Ярославля Алексей Малютин подозревает фальсификации в пользу своего соперника, экс-капитана хоккейной команды «Локомотив» предпринимателя Ильи Горохова. Процесс фальсификации Малютин заснял на видео, и выложил в интернет. Сейчас в партии разбираются с данным фактом
«По поводу событий в 8 округе оргкомитет постановил создать рабочую группу, которая детально рассмотрит события и примет решение. На основании выводов рабочей группы оргкомитет утвердит результаты предварительного голосования в этом округе. Думаю, это может произойти уже завтра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.
В тот же день в Ленинском районе прошло предварительное голосование по выборам депутата областной думы по избирательному округу № 9. Победителем этой гонки стал и.о. председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин, он получил 973 голоса из 1383 пришедших на праймериз избирателей и оставил позади себя и победителя праймериз в муниципалитет врача-онколога Дмитрий Петровского, и экс-депутата областной думы, врача-хирурга Владимира Молодкина. Дополнительные выборы в Ярославскую областную думу пройдут 16 июля.