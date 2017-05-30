Ярославль, 30 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. 30 мая оргкомитет утвердил итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии. Вот как распределились победители по округам (голосование было рейтинговым).

ИА REGNUM «Единая Россия»

Дзержинский район:

1 округ :

Евгений Баранов — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Лазурит» — 51,96%

Алексей Морозов — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ЗАО «Желдорстрой» — 76,83%

2 округ :

Андрей Золотовский — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Центр Клининговых Услуг» — 71,31%

Сергей Фефилин — руководитель горисполкома «Единой России», член Избирательной комиссии Ярославской области — 30,99%

3 округ :

Андрей Лихачев — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора АО «Ярлифт» — 52,72%

Вадим Канашкин — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Техноресурс» — 86,10%

4 округ :

Андрей Валиахметов — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора ООО «Ярстройинвест» — 72,90%

Николай Контров — директор средней школы № 11 — 60,69%

5 округ:

Роман Галагаев — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Ринг Премьер Отель» — 86,74%

Алексей Таганов — политтехнолог, председатель совета общественной организации «Содружество детей Ярославии» — 71,69%

Заволжский район:

6 округ :

Павел Зарубин — политтехнолог, экс-председатель муниципалитета Ярославля, председатель общественного движения «Народный контроль» — 54,59%

Эдуард Авдалян — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора ООО «Дорожно-строительное управление 1» — 50,96%

7 округ :

Сергей Смоленский — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Спектринвестстрой» — 90,00%

Андрей Ганелин — врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» — 68,03%

9 округ :

Алексей Чернобровкин — исполнительный директор ООО «Военсервис» — 77,18%

Светлана Агашина — депутат муниципалитета Ярославля, руководитель аптечной сети «Аптекарь» — 22,39%

10 округ:

Михаил Писарец — экс-председатель регионального отделения партии «Гражданская Платформа», адвокат — 56,80%

Ирина Власова — помощник депутата Ярославской областной думы — 51,55%

11 округ :

Александр Дегтярев — экс-депутат Ярославской областной думы, главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» — 76,70%

Анна Замыслова — Студентка юридического факультета «Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова» — 41,36%

12 округ :

Михаил Пихтов — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель начальника цеха «Слафнефть-ЯНОС» — 78,55%

Дмитрий Петровский — врач-онколог ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» — 23,53%

13 округ :

Андрей Щенников — депутат муниципалитета Ярославля, коммерческий директор ООО «Водяной» — 47,03%

Дмитрий Волончунас — генеральный директор АО «Ярославльзаказчик», сын первого мэра Ярославля, заместителя председателя Ярославской областной думы Виктора Волончунаса — 49,15%

14 округ :

Александр Черепанин — депутат муниципалитета Ярославля, директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений Ярославля» — 33,66%

Юлия Миронова — директор ООО «Спорт-тайм» — 51,80%

15 округ:

Сергей Калинин — заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства, экс-депутат муниципалитета — 68,11%

Константин Шлапак — депутат муниципалитета Ярославля, директор ООО «Инвестстрой плюс» — 82,63%

16 округ:

Игорь Бортников — депутат муниципалитета Ярославля, советник генерального директора АО «Ярославльзаказчик» — 77,42%

Евгений Мясников — депутат муниципалитета Ярославля, и.о. директора МУП «Волна» — 76,62%

17 округ :

Александр Забирко — директор «РЭУ-16» — 78,09%

Артур Ефремов — секретарь Ярославского городского отделения «Единой России», член Общественной палаты Ярославской области, директор ООО «ПСК-Профи» — 47,53%

18 округ:

Миша Халтян — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор ООО «Атлантида» — 80,93%

Дмитрий Соколов — помощник члена Совета Федерации А.И. Лисицына, координатор поискового отряда «Ярспас» — 64,50%

19 округ :

Дмитрий Кузьмин — депутат муниципалитета Ярославля, руководитель рекламной группы «Два слона» — 85,62%

Олег Ненилин — депутат муниципалитета Ярославля, генеральный директор АО «Центр организации капитального ремонта» — 76,40%

Из действующих депутатов муниципалитета проиграли праймериз лишь двое — юрисконсульт ООО «Ацтек», экс-директор МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Тюрин и председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Сергей Выржиковский. Среди других знаковых проигравших можно отметить экс-депутата областной думы Владимира Молодкина, помощников депутата Государственной Думы Ильи Осипова Марию Филиппову и Егора Балашова, лидера движения «Параспортсмен» Станислава Буракова. Наибольший процент поддержки получил бессменный депутат муниципалитета Сергей Смоленский, наибольшее количество голосов получил экс-спикер муниципалитета Павел Зарубин, наименьшее — врач-онколог Дмитрий Петровский.

На заседании оргкомитета были утверждены итоги голосования по все округам, кроме округа № 8. Именно в данном округе экс-врио главы Ярославля Алексей Малютин подозревает фальсификации в пользу своего соперника, экс-капитана хоккейной команды «Локомотив» предпринимателя Ильи Горохова. Процесс фальсификации Малютин заснял на видео, и выложил в интернет. Сейчас в партии разбираются с данным фактом

«По поводу событий в 8 округе оргкомитет постановил создать рабочую группу, которая детально рассмотрит события и примет решение. На основании выводов рабочей группы оргкомитет утвердит результаты предварительного голосования в этом округе. Думаю, это может произойти уже завтра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

В тот же день в Ленинском районе прошло предварительное голосование по выборам депутата областной думы по избирательному округу № 9. Победителем этой гонки стал и.о. председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин, он получил 973 голоса из 1383 пришедших на праймериз избирателей и оставил позади себя и победителя праймериз в муниципалитет врача-онколога Дмитрий Петровского, и экс-депутата областной думы, врача-хирурга Владимира Молодкина. Дополнительные выборы в Ярославскую областную думу пройдут 16 июля.