Красноярск, 30 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершаются выплаты материальной помощи жителям Канска, Лесосибирска, Нижнеингашского и Бирилюсского районов, пострадавшим от масштабных пожаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатели МЧС

Согласно документам, поступившим от управлений соцзащиты населения территорий, выплаты из краевого бюджета перечислены более 600 погорельцам на банковские карты и в почтовые отделения.

Каждая семья, полностью утратившая имущество на пожаре, получила по 50 тыс. рублей. Семьям, частично утратившим имущество, выплатили по 20 тыс. рублей. Также каждому жителю края, пострадавшему от пожара, назначили материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Жителям Лесосибирска выплачивали по 12 тыс. рублей, так как муниципалитет приравнен к северным территориям.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 мая в Красноярском крае резко осложнилась пожарная обстановка. По информации краевых властей, сгорело 130 домов. При пожарах погибли три человека.

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В Красноярском крае и в Иркутской области, также серьезно пострадавшей от огня, ввели режим ЧС федерального уровня. Уголовные дела о пожарах в Красноярском крае были приняты к производству центральным аппаратом Следственного комитета.