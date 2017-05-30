Вашингтон, 31 мая, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Пока Коми не был уволен, демократы жаждали его увольнения как торжества правосудия. Когда Коми уволили, выяснилось, что это — подарок российскому президенту на День Победы и одновременно — главе российского МИД Сергею Лаврову, приезжавшему в тот же день в США. И вообще, теперь, когда объективного Коми (еще недавно проклинаемого за ангажированность) уже нет во главе ФБР, то расследование агентурной привязанности Трампа к Кремлю так и затихнет. С подробностями знакомит постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов в рубрике «Хроники турбулентной Америки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Агент Кремля»

Дабы растушевать резкий переход Коми от виновника к жертве, заинтересованные лица обратились к личности и деятельности самого Трампа. Тем более что поводов для возмущения оказалось предостаточно — ну, а где их нет, там подскажет воображение, благо что почва удобрена на славу. Ведь случилась уже упомянутая встреча с Лавровым, за которую Трампу тут же предъявили раскрытие секретной информации. Практически «Трамп слил». Причем все, что можно, раскрыл разведданные, подставил агента, и все ради чего — ради того, чтобы выслужиться перед Путиным. Все это обсуждалось не как домысел, а как факт.

И уж окончательно раззадорило прессу определение политической шизофрении, данное Путиным всей этой истории. Ведь с такими ужасными заступниками, как сам «диктатор Путин», и никакие другие обвинения не нужны. «Скажи мне, кто твой друг…»

Обсуждая всю эту, выражаясь словами президента, шизофрению, нельзя не отметить ее вопиющую манипулятивность. Воистину, доказательства не нужны, когда задача — оглушить эмоции.

Подробнее о манипуляциях общественным сознанием на подобных примерах читайте здесь: США: «Русский след» пока не нашли, зато нашелся «агент Кремля»

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