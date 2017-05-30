Москва, 30 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин с 31 мая по 3 июня 2017 года примет участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

31 мая в Санкт-Петербурге открывается XXI Петербургский мэждународный экономический форум (ПМЭФ). Это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. Первый форум состоялся в 1997 году. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Каждый год количество участников превышает четыре тысячи человек, которые приезжают более чем из 60 стран. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

Ключевая миссия Петербургского международного экономического форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и информационные.

В работе нынешнего XXI форума примет участие президент России Владимир Путин. В рамках форума российский лидер проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также состоится общение главы государства с российским и иностранным бизнесом.

1 июня Путин в рамках ПМЭФ проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, касающихся укрепления российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, а также расширения торгово-экономического сотрудничества.

Путин и Моди обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая борьбу с терроризмом. Предполагается совместная встреча лидеров двух стран с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов.

Также 1 июня состоится уже традиционная встреча Путина с с руководителями международных информационных агентств. Кроме того, в этот же день пройдут переговоры с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

2 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ, в котором примет участие Путин. На пленарном заседании также выступят премьер-министр Индии Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

В этот же день Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США» и проведёт переговоры с Керном, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В завершении дня Путин встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России.

3 июня глава государства будет присутствовать на церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ». Танкер будет назван в честь главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери, трагически погибшего при крушении самолета в аэропорту «Внуково». Маржери активно сотрудничал с Россией в сфере нефте‑ и газодобычи.