Тамбов, 30 мая, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Пять лет назад было подписано соглашение между испанской компанией Gruppo Fuertes и группой «Черкизово» о строительстве в Первомайском и Староюрьевском районах совместного предприятия «Тамбовская индейка» мощностью 50 тысяч тонн мяса птицы в год. Сегодня состоялась церемония открытия предприятия, на которой присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, посол Испании в России Игнасио Ибаньес и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Dimus Индейка

«Сегодня группа «Черкизово» — один из главных стратегических инвесторов в нашем регионе. Благодаря успешному государственно-частному партнерству, на Тамбовщине реализуются масштабные проекты. А предприятие с испанским капиталом — лучший проект и достойный пример импортозамещения. Самое главное — это яркий пример правильного отношения к людям. Речь идет как о новых рабочих местах, достойных зарплатах, так и о налоговом эффекте. Мы приветствуем планы по удвоению объемов производства и готовы всячески их поддерживать», — заявил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на церемонии открытия.

Первые партии тамбовской индейки под брендом «Пава-пава» ушли в сетевые магазины страны. Особенности птицы в том, что ее вес не превышает 6 килограммов, тушка легко умещается в духовке, мясо нежное, нежирное и вкусное. Единственное российское предприятие семьи Фуэртес, которая полвека занимается индейкой, основано на новой технологии. Оборудование по спецзаказу изготовлено в Испании, а кормовая база чисто тамбовская.

«Себестоимость этой индейки нас приятно удивила, — признался президент компании Рафаэль Фуэртес. — В Испании производство обходится значительно дороже. Кроме того, привес поголовья здесь на 15% выше, чем у той же породы в Испании, а сохранность птицы лучше ожидавшейся».

В планах компании — расширение объемов производства до 100 тыс. тонн. Пока индейка и полуфабрикаты из нее будут поставляться в российские сети, но уже ведутся подготовительные работы по экспорту продукции.

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес сообщил, что 29 мая на форуме испанских инвесторов в России, который прошел с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, говорили о «Тамбовской индейке» как уникальном примере экономического взаимодействия двух стран в сложный период санкций. Полпред Александр Беглов, услышав, что испанцы чувствуют себя на тамбовской земле как дома, сказал, что именно на создании такой атмосферы для иностранных инвесторов настаивает президент страны Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году «Черкизово» и Grupo Fuertes объявили о создании совместного предприятия «Тамбовская индейка» и о начале строительства в регионе комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. Заявлялось, что общая сумма инвестиций в проект превышает 7 млрд рублей. Администрация Тамбовской области взяла на себя обязательства по созданию комплекса необходимой инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Власти тогда отмечали, что «за считанные месяцы справились с проблемами, которые не решались годами, и все обязательства, связанные с газоснабжением, подъездными путями, землепользованием, выполнили». В 2015 году была введена в эксплуатацию первая очередь проекта, которая включала в себя несколько площадок откорма и доращивания, а также современный инкубатор мощностью 5,9 млн яиц в год.