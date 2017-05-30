Тбилиси, 31 мая, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Продолжается конфликт между бывшим главным прокурором Грузии Отаром Парцхаладзе и главным аудитором страны Лаши Тордия. По сообщениям СМИ, оба участника поспорили возле ночного клуба столицы по поводу проверки, которую проводит ведомство Тордии в отношении имущества Парцхаладзе. Подробности излагает корреспондент ИА REGNUM в Грузии Ирина Инаишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Как говорит Тордия, он был жестоко избит охраной оппонента. Парцхаладзе, в свою очередь, ссылается на «хорошо известное» пристрастие Тордии к алкоголю и вызываемому оным непотребному поведению. Как бы в доказательство этих слов появилась видеозапись, дискредитирующая главного аудитора.

На записи видно, как некто, похожий на Тордию, нападает на сотрудника бара и угрожает ему — предположительно, оружием. Далее зачинщика скандала выводят из заведения. В ответ на порочащее видео Тордия незамедлительно созвал пресс-конференцию, где — нет, не стал все отрицать, а наоборот, подтвердил свое присутствие в скандальном эпизоде.

Однако «при съемке ролика никто не пострадал»: ни сотрудник, ни инвентарь, что и подчеркнул главный аудитор.

Зачем он в этом сознается? В стремлении убедить следящих за развитием событий, что запись выпущена исключительно с целью замаскировать происшествие с избиением. Причем запись, по словам Тордия, распространена главным прокурором страны по поручению прокурора бывшего. Одно ясно: оправдываться Тордия не намерен.

Как развивается война обвинений и компроматов, читайте здесь: Грузия: Очередной скандал с главным аудитором

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