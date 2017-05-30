Исламабад, 30 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Индо-пакистанские отношения не смогут улучшиться, пока обе страны не преодолеют взаимное недоверие и вражду, заявил министр внутренних дел Пакистана Чоудхри Нисар Али Хан, 30 мая сообщает Press Trust of India.

Кашмир. 1978

«Мечта» о процветании и мире между Индией и Пакистаном не может быть достигнута до тех пор, пока отношения будут отягощены враждебностью и недоверием, заявил глава МВД Пакистана.

Для обеспечения прочного мира в регионе крайне важно направить «искренние усилия» на решение многолетних двусторонних вопросов с Индией.

«К сожалению, все усилия Пакистана оказались бесполезными из-за недоверия и упрямства индийского правительства», — заявил Чоудхри Нисар Али Хан.

Напомним, в последнее время отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными. Существует разногласие по ряду вопросов, включая статус Кашмира. Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, которые атаковали индийские силы безопасности в Кашмире.

В 2016 году в результате атаки боевиков погибли 18 индийских солдат, Индия ответила артиллерийским огнем по территории, где предположительно находились боевики.