Севастополь, 30 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Активисты севастопольского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) считают, что целый ряд действий Анны Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, которая приведет к разрушительным последствиям для российских семей.

Фото «Родительского Всероссийского Сопротивления» Пикет против действий детского омбудсмена в Севастополе

Подтверждением этого является «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018−2027 годы».

«Стратегия скрыта от глаз общественности. После поездки уполномоченного по правам ребенка РФ Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой, у нас нет сомнения, что стратегия скрывает ювенальные закладки», — заявила председатель местной общественной организации Екатерина Чепурная.

Она отметила, что стратегия 2012 года содержала огромное количество ювенальных закладок — на ее основе было принято 16 ювенальных законов, в том числе и 323-й закон, который в народе назвали «законом о шлепках».

Как заявила Чепурная, РВС продолжит практику проведения пикетов в течение недели, в настоящее время общественники ждут от правительства согласования массового пикета, который планируется провести в будущие выходные, 3 или 4 июня.

«Мы хотим проинформировать жителей и гостей Севастополя о существующей опасности», — сказала она.

Напомним, волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей».

Вместе с тем в стране происходит изъятие детей из якобы «неблагополучных» семей.

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