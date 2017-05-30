Тамбов, 30 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 30 мая, состоялся первый региональный съезд советов помощи семье и детям «Защита семьи и ребенка — наше общее дело». В его работе приняли участие около 460 делегатов. Открыли мероприятие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья

Цель съезда — распространение опыта работы советов, формирование новых форм взаимодействия между специалистами всех уровней, занимающимися вопросами семьи и детства. Помимо председателей советов помощи семье и детям, в форуме приняли участие представители органов власти всех уровней, некоммерческих и общественных организаций, духовенство, руководители служб и центров, занимающихся вопросами семьи, представители территориальных общественных советов, детский омбудсмен.

Впервые в формате съезда в регионе были обсуждены итоги работы советов помощи семье и детям, рассмотрены перспективы их развития, расширение полномочий, включая участие в решении всех демографических вопросов, а также возможность их объединения с территориальными общественными советами.

Выступая перед участниками съезда, полпред Александр Беглов передал делегатам слова приветствия и самые лучшие пожелания от имени президента России Владимира Путина, который буквально вчера подписал указ об объявлении Десятилетия детства в РФ.

«В повестке сегодняшнего форума такая важная и актуальная тема, как защита семьи, имеющая духовно-нравственное, просветительское значение, призванная внести весомый вклад в дело оздоровления морального климата в нашем обществе, решения проблем сохранения традиционных семейных ценностей, преодоления демографического кризиса, — цитируют в областном управлении пресс-службы и информации Александра Беглова. — Обсуждение общественно значимых вопросов, таких как бережное отношение к родному очагу, патриотизм, милосердие, о чем говорилось в послании президента Российской Федерации к Федеральному Собранию, — ответственная задача всех неравнодушных граждан нашей страны, болеющих за ее будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 29 мая президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018−2027 гг. Десятилетием детства в России. Его цель— «совершенствование госполитики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.». Российскому правительству поручено в течение трёх месяцев утвердить план мероприятий.

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Губернатор Александр Никитин отметил, дата проведения съезда оказалась как никогда актуальной, поскольку решение главы государства о проведении Десятилетия детства — это, убежден губернатор, не просто слова, это последовательная политика, проводимая президентом РФ Владимиром Путиным.

«Семья — историческое, динамическое, общественное явление. От успешного развития института семьи зависит благополучие всего общества, — сказал губернатор. — В течение последних лет в регионе было реализовано значительное число мер, направленных на совершенствование демографической политики, в том числе системы защиты детства. Создано организационно-правовое поле межинституциального взаимодействия в социальной сфере, установлены дополнительные меры по стимулированию рождаемости, социальной поддержки многодетных семей, сформирована инфраструктура для оказания комплекса услуг семьям с детьми, расширен перечень предоставляемых социальных услуг, реализуются проекты и комплексные программы, направленные на поддержку семьи. Достигнутые положительные результаты подтверждают, что мы на правильном пути».

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Александр Никитин отметил также, что в прошедшем году удалось добиться замедления естественной убыли населения. Среди регионов ЦФО в области самые низкие показатели младенческой смертности, смертности в трудоспособном возрасте, а также от онкологических заболеваний. Почти в полтора раза к уровню 2015 года снизилась смертность от туберкулеза. Продолжительность жизни тамбовчан выше среднероссийского показателя.

«Стимулированию рождаемости и улучшению демографической ситуации будет способствовать недавно принятый областной закон «О ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области». Он предусматривает предоставление ежемесячного пособия на первого ребенка от полутора до трех лет, рожденного матерью в возрасте до 25 лет» — сказал губернатор.

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Он подчеркнул также, что на поддержку экономического благополучия семьи направлены такие региональные инициативы, как предоставление областного материнского капитала в размере 100 тыс. рублей, обеспечение многодетных семей земельными участками, ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка в размере 8 тысяч рублей.

«Благодаря принимаемым мерам, растет численность многодетных семей. Только за 2016 год их количество увеличилось на 600», — подытожил глава региона.

Власти отмечают, что созданная в регионе модель межведомственного взаимодействия по поддержке семьи и детей объединила ресурсы администрации области, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Первичным звеном системы являются советы помощи семье и детям, которых в настоящее время насчитывается 244. Это межведомственный координационный орган, который обеспечивает реализацию модели работы с семьей и организует предоставление комплексной помощи семьям, находящимся в кризисе. Проводятся мероприятия, социальные акции, направленные на поддержку семьи, сохранение семейных ценностей, формирование ответственного родительства. В состав советов входят представители органов местного самоуправления, различных организаций, хозяйствующих субъектов, а также активные граждане.

Положительными итогами этой деятельности стало то, что в области в два раза увеличилось число семей и детей, выявленных на ранней стадии неблагополучия, подчёркивают региональные власти. При этом в два раза уменьшилось число отказов от ребёнка после проведения соответствующей работы с родителями. На треть сократилось число детей, находящихся в социально опасном положении. В полтора раза уменьшилось общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.