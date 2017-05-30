Псков, 30 мая, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Глава Пскова Иван Цецерский обратился к членам комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с просьбой оказать содействие в выделении дополнительных средств на расселение и капремонт вновь выявленных 69 аварийных и ветхих домов в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в Москве сегодня, 30 мая, начались Дни Псковской области в Совете Федерации.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

«Нам надо привести город в порядок к Международным Ганзейским дням Нового времени в 2019 году», — пояснил Иван Цецерский. Члены комитета выразили готовность поддержать регион и выйти с соответствующим обращением в правительство РФ.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что всего в регионе выявлено ещё порядка 40 тыс. кв метров ветхого жилья. На расселение этих домов региону необходимо около 1,5 млрд рублей.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального министерства строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Будницкий заявил, что программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в России будет продолжена, соответствующий указ подписан президентом РФ и вступит в силу в январе 2019 года.

В рамках действующей программы переселения граждан из аварийного жилья в Псковской области планируется расселить более 4 тыс. человек. Александр Кузнецов заверил, что обязательства по расселению аварийного жилищного фонда, определенного до 2012 года, будут выполнены в установленный срок — до 1 сентября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало марта регион числился в аутсайдерах на Северо-Западе РФ — программа ликвидации ветхого жилого фонда здесь была выполнена только на 54%.