Ярославль, 30 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области на должность главы города подал документы всего один человек, и конкурс признали недействительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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В марте этого года в конкурсную комиссию по выборам мэра Ростова Ярославской области и подали документы шесть человек: глава города Константин Шевкопляс, депутат муниципального совета Алексей Повасин, первый заместитель главы Ростовского района Ахмет Хадзиев, начальник городского управления ЖКХ Владимир Сухотин, начальник юридического отдела районной администрации Александр Мартынов и директор муниципального ОАО «Рынок» Олег Куликов.

Но выбрать кандидатуры, которые комиссия вынесет в районную думу не смогли — отсутствовал кворум. И обязанности мэра города продолжил исполнять Константин Шевкопляс, чей срок должен был истечь в апреле этого года. Затем конкурсная комиссия вновь объявила прием документов, но во второй раз их подал лишь депутат райдумы Алексей Повасин.

На безальтернативной основе выборы проводить нельзя, а потому конкурс вновь признали несостоявшимся. Руководить городом остался Константин Шевкопляс.

«Мои полномочия истекают в тот момент, когда будет избран новый глава города. 29 июня депутаты районной думы соберутся на очередное заседание, там проголосуют за новые выборы мэра и, скорее всего, 5 июля комиссия объявит новый прием документов, который будет длиться две недели. Я не знаю, буду ли подавать документы, как и оставлю без комментариев причины, почему я не подавал документы на конкурс во второй раз», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

По информации источников ИА REGNUM, такая неопределённость связана с тем, что правительство Ярославской области не определилось, кто займет вакантную должность главы района. После того, как будет назначен районный глава, власти определятся с новым мэром районного центра.