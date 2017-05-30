Киев, 30 мая, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Порошенко заявил, что Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» дочь Ярослава Мудрого — княжну Анну Ярославну.

Художник: Илья Томилов, 2012 г Анна Ярославна — королева Франции

«Исторически мы были её (Европы — ИА REGNUM ) частью. <…> Кстати, со времён древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — заявил Порошенко.

Такое нелепое высказывание Порошенко породила фраза Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прошедших накануне, 29 мая, в Париже.

Накануне Путин провел переговоры с Макроном в Версале. После трехчасовых переговоров, проходивших за закрытыми дверьми, лидеры двух стран посетили выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященную визиту русского царя Петра I во Францию.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном Путин напомнил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. Путин подчеркнул, что младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна, которая вышла замуж за Генриха I, внесла значительный вклад в развитие Франции. Это было ещё в XI веке.

Современная Украина, которая не имеет никакого отношения к Киевской Руси и существует как самостоятельное государство всего 26 лет, почему-то считает себя очень древней цивилизацией, которая восходит к эпохе Древнего Египта. В связи с этим в современной украинской историографии Киевская Русь тоже оказалась Украиной. Отсюда и претензии Порошенко на Анну Ярославну.

К счастью, украинская историческая наука ещё не вышла за границы современной оставшейся Украины.