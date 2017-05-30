Казань, 30 мая, 2017, 18:01 — ИА Регнум.

Обвиняемым в убийстве африканского студента Казанского федерального университета (КФУ) Советский районный суд Казани 30 мая продлил сроки содержания под стражей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, в СИЗО Руслан Архипов и Роман Халилов проведут до 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22-летнему Архипову и 20-летнему Халилову предъявлено обвинение по пунктам «ж, л» части 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам расовой ненависти и вражды»). Следствие считает их участниками одной из националистических групп.

Убийство 24-летнего гражданина Республики Чад Махджуба Тиджаки Хасана произошло в столице Татарии возле одного из домов на улице Аделя Кутуя вечером 16 февраля 2017 года. Нападение было совершено с помощью ножа и молотка. В результате полученных травм студент КФУ скончался на месте.

Кроме того, по данным следствия, 21 февраля 2017 года Архипов и Халилов напали на 50-летнего гражданина Афганистана — нанесли несколько ударов по голове металлическим предметом и брызнули в глаза из перцового баллончика. Мужчина обратился за медицинской помощью и к правоохранителям. Также в феврале был совершён поджог автомобиля с киргизскими номерами — видеозапись этой акции подозреваемые выложили в закрытом сообществе в одной из социальных сетей. Кроме того, было совершено нападение на выпускника колледжа КНИТУ-КАИ Ранеля Мирсаидова — он получил удар по голове и ножевые ранения, как и студент из Чада, но выжил.

Сроки содержания под стражей у обвиняемых истекали 1 июня и были продлены всего на шесть дней. Это связано с тем, что следственные органы рассматривают возможность объединения этого дела с делом о погроме на Ново-Татарском кладбище, сообщил корреспондент издания «Реальное время» из зала суда.

Как сообщает ИА REGNUM, пока по делу о погроме проходит лишь один человек. Следствие подозревает в этом Ростислава Малахова, который ранее уже был судим за экстремизм.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, погром на Ново-Татарском кладбище в Казани был совершён осенью 2016 года. Вандалы разрушили более 100 надгробий. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».