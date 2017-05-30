Калуга, 30 мая, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Заседание «круглого стола» на тему: «Роль общественности в формировании комфортной городской среды» состоялось сегодня, 30 мая в Калуге под руководством председателя законодательного собрания Калужской области Виктора Бабурина.

Фото пресс-службы калужского областного парламента На заседании

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов, первый заместитель городского головы Калуги Алексей Дмитриев, председатель калужской городской думы Александр Иванов, глава городского самоуправления Обнинска Владимир Викулин, а также депутаты областного парламента и представительных органов муниципалитетов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента, на заседании обсуждалось участие депутатов всех уровней в создании условий для реализации проекта «Городская среда», предусматривающего благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест общественного досуга.

Открывая встречу, спикер парламента Виктор Бабурин отметил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ обратил внимание на необходимость благоустройства дворов, парковых зон, скверов. По инициативе партии «Единая Россия» были внесены поправки в федеральный бюджет, что и дало старт новым проектам в сфере благоустройства.

«При этом на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета нашему региону выделено почти 263 млн рублей, и еще 283 млн 858 тысяч рублей должна выделить область и муниципальные образования», — уточнил Бабурин.

По словам председателя Заксобрания, в проект включили все этапы благоустройства, начиная от установки урн до оборудования парковок и озеленения. По словам спикера, важнейшим условием реализации инициативы является участие граждан в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства. Отмечалось также, что в контроле за ходом реализации проекта будет активно участвовать ОНФ.

«Нам необходимо создать общественные комиссии с участием депутатов по контролю за ходом реализации проекта. Главная задача — провести обсуждение с населением», — подчеркнул Виктор Бабурин.

По его словам, если этот проект будет успешно реализован, в 2018 году год в бюджете будут предусмотрены средства для того, чтобы его продолжить и расширить.

Говоря о механизме отбора заявок, Руслан Маилов подчеркнул, что обязательным условием реализации проекта является трудовое или финансовое участие жителей. По его словам, крайний срок утверждения муниципальных программ — 15 июня 2017 года. До этого времени должны быть проведены все заседания общественных комиссий. Затем депутаты вместе с жителями должны отслеживать процедуру проведения торгов и ритмичность производства работ, чтобы завершить их в запланированные сроки до наступления холодов.

В настоящее время свое участие в проекте обозначили 22 муниципальных образованиях региона. Отмечалось, что областному центру на исполнение мероприятий программы выделено 244 млн рублей, из них более 80 млн рублей планируется направить на общественные зоны, и порядка 160 млн — на благоустройство дворов.

На сегодняшний день уже подано 284 предложения.

Александр Иванов, в свою очередь, рассказал о депутатском контроле в сфере благоустройства в областном центре.

Говоря о вопросах формирования комфортной городской среды в Обнинске, Владимир Викулин подчеркнул:

«Идея благоустройства захватила жителей города. Граждане сами инициируют проведение многих акций». Вместе с тем, он обратил внимание на необходимость увеличения средств на финансирование проекта в наукограде.

Подводя итоги встречи, Виктор Бабурин отметил, что граждане испытывают огромное желание жить в комфортной среде, и в настоящее время предпринимается попытка серьезно заняться ее созданием.

«Успех реализации программы будет зависеть от нас с вами», — резюмировал он.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что данная программа будет находиться на контроле регионального отделения партии «Единая Россия» и фракции в областном парламенте.