Москва, 30 мая, 2017, 17:44 — ИА Регнум. По информации издания, такое решение руководства Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ) России связано с многочисленными просьбами ветеранов.

Rosgvard.ru Росгвардия

Ходатайства ветеранов, которые служили Родине и выполняли боевые задачи под наименованием «дзержинцы», не могут быть оставлены без внимания, заявил заместитель командующего ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов.

Газета сообщает, что принципиальное решение об этом уже принято, но для его реализации необходимо провести серьезные исторические исследования. Уточняется, что первым вернет себе себе регалии славного прошлого Саратовский институт Росгвардии, который будет называться «Саратовский военный краснознаменный институт имени Дзержинского Ф. Э.».

Стоит напомнить, что Росгвардия является исторической преемницей Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, так как ведомство было сформировано на базе Внутренних войск. Во время Великой Отечественной войны отличились в боях и 10-я стрелковая дивизия НКВД и созданная в 1943 году отдельная армия НКВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал пакет законов о создании в стране войск Национальной гвардии (Росгвардии).

Согласно закону, Национальной гвардии переданы полномочия Внутренних войск МВД, ОМОН, ЦСН МВД и СОБР.

В задачи Росгвардии входят борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия, обеспечение режима территориальной целостности РФ, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также пресечение массовых беспорядков, в том числе в исправительных учреждениях.