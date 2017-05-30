Симферополь, 30 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов оштрафован за мусор, который в конце апреля сотрудники регионального Минприроды выгрузили у домов нескольких чиновников, отвечающих за вывоз ТБО. Об этом сообщило ИА «Крыминформ».

Мусорный бак

«Докладываю, Геннадий Павлович: меня оштрафовали! Инспектор штраф выписал, все как положено!» — сказал Аксенов министру экологии и природных ресурсов Крыма Геннадию Нараеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля сотрудники Минприроды Крыма выгрузили мусорные кучи у домов нескольких местных чиновников. В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. Как сообщил тогда глава Минприроды Крыма, на территории этих двух муниципалитетов расположены свалки бытовых отходов объемом по 10 тыс. кубометров, и никаких мер администрации по их ликвидации не принимают.

Аксенов еще в ноябре 2016 года пообещал ужесточить спрос с чиновников, которые не борются с несанкционированными свалками. «Я найду внебюджетные деньги для того, чтобы собрали это в машины, привезли к домам первых руководителей. Наверное, у себя возле ворот уберут быстро», — заявил тогда Аксенов.