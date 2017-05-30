Цюрих, Швейцария, 30 мая, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Власти Швейцарии арестовали пять подозреваемых в причастности к наркобизнесу и отмыванию денег, 30 мая сообщает Associated Press.

Kecko Полиция Швейцарии

Полиция арестовала в Швейцарии и Южной Америке пять мужчин и женщин в возрасте от 35 до 55 лет, говорится в заявлении полиции Цюриха.

Правоохранительные органы заморозили банковские счета подозреваемых и конфисковали недвижимость. Сотрудники полиции считают, что задержанные причастны к отмыванию нескольких миллионов долларов.

Аресты прошли в рамках «скоординированной международной акции» в связи с расследованием, начатым в 2010 году, когда власти Германии изъяли более 1 тонны 300 килограммов кокаина.

Следователи установили, что к контрабанде наркотиков причастны граждане Бразилии, проживающие в Цюрихе.

Подозреваемые из Бразилии владели туристическим агентством и компанией, специализирующейся на денежных переводах. Многомиллионные суммы направлялись в разные страны мира. В полиции Цюриха не уточнили, находятся ли подозреваемые граждане Бразилии среди задержанных.