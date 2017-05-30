Киев, 30 мая, 2017, 17:26 — ИА Регнум. «Кремлю не удалось похоронить путь Украины «на воссоединение с европейской семьей». Об этом 30 мая заявил президент Украины Петр Порошенко, по случаю ратификации сенатом Нидерландов соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Автор: Илья Томилов, 2012 Анна Ярославна — королева Франции

«Только, что сенат Королевства Нидерланды, верхняя палата парламента, одобрил решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли себе на старте этого процесса. Почему так случилось? Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые. Все это делалось с единственной целью — сделать невозможным ратификацию Соглашения, похоронить ее и, соответственно, остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей», — сказал Порошенко.

При этом он обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина «в попытке похищения киевлянки Анны Ярославны (дочери древнеукраинского князя Ярослава Мудрого) в российскую историю».

«Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью … Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — заявил Порошенко.

Он отметил успех украинской дипломатии и европейских друзей Украины.

«Все вы знаете, что на финише процесс ратификации притормозился в Нидерландах. Историческое для нас соглашение оказалось под реальной угрозой. До последнего момента вся дипломатическая команда страны боролась за то, чтобы звезды на европейском небосклоне сложились благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и нам помогали наши европейские партнеры. Искренне благодарю за поддержку своего друга премьер-министра Марка Рютте, нидерландское правительство, национальное Собрание, сенат. От имени украинского народа благодарю граждан Нидерландов, которые во время недавних выборов в массе своей не поддержали антиевропейскую партию, а вместо этого делегировали власть ответственным проевропейским силам», — сказал Порошенко.

Президент Украины сообщил, что в 2016 году украинский экспорт в страны ЕС вырос на 24%.

«После выборов в Австрии, Нидерландах, Франции завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной закрепило положительные тенденции к консолидации этих проевропейских сил, которые ранее имели определенные проблемы в результате нидерландского референдума и Брекзита. Единым фронтом мы получили важную победу. Единым фронтом мы отстояли соглашение об ассоциации, дорогу которой три с половиной года назад открыли участники евромайдана и революции достоинства. Уже первый год временного применения соглашения продемонстрировал, насколько высок потенциал оно имеет для Украины. Наш экспорт в страны ЕС вырос почти на четверть (на 24,5%). Украина постепенно интегрируется в европейскую политику во многих сферах. Вступление в силу соглашения об ассоциации, зоны свободной торговли и безвизового режима с ЕС, который стартует ровно через десять дней, — это чрезвычайно важные шаги на нашем пути в объединенную Европу», — добавил Порошенко.

Он также напомнил, что «ЕС является цивилизационным выбором украинского народа».

Напомним, 29 мая в Париже президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном назвал киевского князя Ярослава Мудрого «нашим любимым князем», а его дочь Анну Ярославну «русской Анной».

«С поездки царя Петра во Францию не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании», — сказал Путин.

В свою очередь 30 мая заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook отметил, что когда Анна Ярославна приехала из Киева в Париж, Москвы еще не было.

«Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение сегодня — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)», — написал Шимкив.

Он также напомнил, что именно украинская община во Франции почитает память Анны в Санлисе, где она основала монастырь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 21 марта 2014 года Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, а 27 июня 2014 года — его политическую часть. 16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение. В феврале 2017 года Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. С 1 ноября 2014 года между Украиной и ЕС началось временное действие соглашения об ассоциации, в рамках которого установлен режим зоны свободной торговли.