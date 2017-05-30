Мурманск, 30 мая, 2017, 17:20 — ИА Регнум.

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота, задействованные в совместном российско-норвежском учении «Баренц-2017», вышли в Баренцево море из главной базы Северного флота города Североморска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

Siste.no Совместные российско-норвежские учения

«Северный флот на учении будут представлять спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолёт Ил-38 и поисково-спасательный вертолет Ка-27, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — С норвежской стороны в учении задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, базовой патрульной авиации ВВС, а также силы и средства центров и служб организации воздушного движения городов Вардё, Будё, Вадсё, Киркенеса, подразделений других государственных структур».

Напомним, «Баренц» — это единственное учение сил поисково-спасательного обеспечения, которое проводится Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Как сообщало ИА REGNUM, оно проходит в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Норвегией о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года.

Участники учения отрабатывают совместные действия при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, а также по предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.

От российской стороны в международном учении также принимают участие силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра «Администрация морских портов Западной Арктики», «Морской спасательной службы Росморречфлота», «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации», «Росморпорта», «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ», радиоцентра «Мурманского тралового флота» и пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

В этом году общее руководство учением осуществляет Морской спасательно-координационный центр Федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Мурманск