Ярославль, 30 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета Ярославля прошло 28 мая, однако его официальные итоги не опубликованы до сих пор, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При том что на предыдущих кампаниях результаты оглашались сразу после подсчета голосов.

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Неофициальные итоги уже есть в свободном доступе в сети интернет, правда без количества голосов, отданных за победителей. В 2016 году после предварительного голосования по выборам депутатов Государственной Думы России, когда явка избирателей на праймериз составила 6% избирателей (на праймериз в муниципалитет — чуть более 3%) итоги были известны уже в первой половине следующего после голосования дня.

По неофициальной информации, одной из причин задержки с публикацией результатов стала разбирательство в ситуации в 8 избирательном округе, где бывший ио мэра города Алексей Малютин снял на видео процесс, по его мнению, фальсификации результатов.

Секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России», председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий не считает, что опубликование результатов задерживается, по его словам, изначально принятие результатов оргкомитетом голосования должно было произойти 30 мая.

«Официальные итоги предварительного голосования будут опубликованы, после того, как их утвердит оргкомитет, заседание которого произойдет сегодня. В дорожной карте 30 мая мы сегодня примем решение, возможно, что по 8 округу, где идут разбирательства о подтасовках на участке для голосования, решение будет отложено. По остальным округам — все будет принято», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Боровицкий.