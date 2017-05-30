Москва, 30 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении возврата средств, украденных с банковских карт граждан РФ, внесли в Госдуму глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

(сс) Lotus Head Банковские карты

Число несанкционированных операций, совершенных через системы дистанционного банковского обслуживания, последние годы постоянно растет. Кроме того, участились случаи мошенничества через интернет. Всего за 2015 году в Центробанк поступило более 32,5 тыс. заявлений о попытках несанкционированных операций на общую сумму 5,13 млрд рублей. Причем, по оценкам авторов, 52% из этих попыток оказались успешными и граждане потеряли более 2,6 млрд рублей.

Парламентарии отметили, что отсутствие правового механизма приостановления перевода денежных средств не позволило предотвратить убытки клиентов даже в тех случаях, когда сообщение об отсутствии согласия клиента на осуществление перевода поступило в банк плательщика еще до зачисления денежных средств получателю.

Действующие сегодня банковские механизмы не могут в полной мере защитить клиентов, поэтому их нужно изменить. Так, например, депутаты предлагают прописать в законе право (а в некоторых случаях и обязанность) оператора приостановить перевод средств, если оператор заметит признаки несанкционированного перевода. При этом, такое нововведение не коснется платежей, поступающих в федеральный бюджет или на счета органов Федерального казначейства.

Порядок действий

Для банков также необходимо установить порядок действий по оперативному возврату средств клиенту, если перевод был совершен без согласия плательщика и у него есть соответствующие доказательства, считают паралментарии. На Центробанк при этом лягут полномочия по формированию и ведению базы данных о случаях или попытках несанкционированного перевода.

Кроме того, депутаты хотят обязать клиентов незамедлительно обращаться в банк, если они узнали о доступе третьих лиц к данным своего счета, а также в случае, если банковская карта была утеряна. Прописывается порядок действий оператора при получении такого обращения.

Открыть доступ в арбитраж

Впрочем, самое важное предложение авторов коснется судебного рассмотрения подобных дел. Сегодня клиенты не могут оперативно решать вопросы в судах общей юрисдикции, куда должны обращаться. Поэтому депутаты предлагают разрешить плательщикам подавать заявления в арбитражный суд, чтобы установить факт несанкционированного перевода.

Законопроект предлагает ввести новую категорию дел об установлении юридического факта осуществления перевода денежных средств без согласия плательщика. Такие дела будут подведомственны арбитражным судам.

Рассмотрение дел в арбитражных судах отличается «значительно более высоким качеством рассмотрения» и «более строгим соблюдением процессуальных сроков». Кроме того, в разрешении споров с оспариванием переводов денежных средств арбитражные суды будут более компетентны, уверены авторы инициативы.

Такие изменения будут «первым шагом на пути создания унифицированной и комплексной системы противодействия любым несанкционированным операциям на финансовом рынке, которая в дальнейшем может быть распространена и на другие секторы финансового рынка», — отмечают авторы законопроекта.