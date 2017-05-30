Астана, 30 мая, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Недовольство качеством информационной и разъяснительной работы высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 30 мая, в ходе встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

Kremlin.ru Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

«Во-первых, необходимо усилить освещение хода реализации программы индустриально-инновационного развития. Во-вторых, деятельности по выполнению программы инфраструктурного развития «Нурлы жол». К примеру, можно было бы рассказать о положительных аспектах сопряжения программы «Нурлы жол» и стратегии Китая «Новый Шелковый путь». В рамках инфраструктурного развития в первый год было построено 1600 км, в прошлом году — 900 км дорог. Я говорил об этом несколько раз. Но в СМИ этот факт не озвучивался», — сказал президент.

Также Нурсултан Назарбаев отметил необходимость освещения в СМИ инфраструктурных проектов, реализуемых в регионах страны, подчеркнув актуальность информационного отражения транзитно-транспортного потенциала Казахстана.

В свою очередь, министр информации и коммуникаций доложил президенту о ходе реализации проекта «100 новых лиц Казахстана» и проведении информационно-разъяснительной работы по всем направлениям модернизации общественного сознания.

Напомним, Министерство информации и коммуникаций Казахстана было образовано в 2016 году после протестов по поводу земельной реформы, вызванных некачественной информационной и разъяснительной работой со стороны государственных органов по поводу земельной реформы.

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Соответственно, именно разъяснение политики государства населению и должно было стать основной задачей Министерства информации и коммуникаций.

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