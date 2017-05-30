Москва, 30 мая, 2017, 17:13 — ИА Регнум. ЕСПЧ многими воспринимается как европейский политический суд нечестного права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая

«Жаль, что ЕСПЧ уже многими воспринимается как европейский политический суд нечестного права», — отметила Яровая.

Жалобу в ЕСПЧ подали 11 граждан РФ из Санкт-Петербурга, принимавших участие в выборах в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателей и кандидатов от партии «Справедливая Россия», двое из них позже отозвали заявления. Истцы утверждали, что при подсчете голосов на сотне избирательных участков проводились «различные виды манипуляций», в частности, подмена протоколов в пользу партии «Единая Россия». По данным суда, все попытки истцов добиться пересмотра результатов в России были безуспешными.

Рассмотрев доказательства истцов, ЕСПЧ постановил, что в деле имело место нарушение третьей статьи первого протокола конвенции о «праве на свободные выборы» в связи с тем, что россиянам было отказано в «эффективном рассмотрении их жалоб о серьезных нарушениях в процедуре, по которой происходил пересчет голосов».

Право на свободные выборы — это, прежде всего, свобода самостоятельного индивидуального выбора и уважение выбора большинства граждан, которое может не совпадать с чьим-то конкретным мнением, а совсем не то, что пытаются интерпретировать ЕСПЧ, ссылаясь на статью о праве на свободные выборы Европейской Конвенции по правам человека, указала Яровая.

«Процедуры обжалования в избирательном процессе в России имеют максимальный уровень доступности и прозрачности, а также, эффективные формы общественного контроля. Например, ОБСЕ в России беспрепятственно и повсеместно имеет доступ на выборах, в отличие, от США. К сожалению, решения ЕСПЧ много раз использовались как инструмент давления на страны и недобросовестное вмешательство во внутреннюю политику государств», — заключила вице-спикер Госдумы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение статьи о «праве на свободные выборы» Европейской конвенции по правам человека по делу группы граждан РФ, оспаривавших результаты выборов на нескольких участках в 2011 году. ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырем заявителям жалобы по 7,5 тыс. евро за моральный ущерб, другие истцы не просили о компенсации. Помимо этого, суд постановил выплатить заявителям 8 тыс. долларов для компенсации расходов и издержек.