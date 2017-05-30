Москва, 30 мая, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия ждёт с визитом короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Об этом российский лидер заявил сегодня, 30 мая, на встрече с заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом (сыном короля).

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

«И, конечно, мы ждём с визитом короля Саудовской Аравии. Уверен, что этот первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию будет хорошим знаком, хорошим сигналом и хорошим стимулом в развитии наших межгосударственных связей», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что визит короля Салмана должен стать хорошим стимулом для связей между Россией и Саудовской Аравией.

«Передавайте Его Величеству самые наилучшие пожелания», — добавил президент России.