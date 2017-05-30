Тбилиси, 30 мая, 2017, 17:10 — ИА Регнум. После проведения в Тбилиси весенней сессии ПА НАТО в Грузии вновь заговорили о возможности вступления в альянс без плана действий кандидата в члены НАТО — Membership Action Plan (МАР). Статью на тему надежд и ожиданий, оставленных сессией Парламентской ассамблеи, публикует грузинское издание «Резонанси».

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

Автор статьи под заголовком «Грузия приближается к гарантиям безопасности НАТО» ссылается на заявление лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, который предположил, что внутри Парламентской ассамблеи рассматривается путь принятия Грузии в ряды альянса без присвоения ей плана МАР.

«МАР — признанный инструмент, но целый ряд выступавших на ассамблее авторитетов выразили свою позицию, что с учетом развития Грузии, её готовности, МАР может стать для Грузии отсрочкой вступления в НАТО», — заключил автор статьи.

Он также приводит мнение грузинского политолога Ираклия Кикиани, который считает, что «в обоих случаях — и с МАР, и без него — очень важно, чтобы Грузия получила гарантии безопасности и защиты от северного соседа».

Примечательно, что о возможности вступления в альянс без плана действий в Грузии заговорили еще в период правления Михаила Саакашвили, вскоре после войны 2008 года, но тогда ожидания грузинских политиков охладил занимавший в тот период пост генсека альянса Яап де Хооп Схеффер. Получения этого плана Грузия ожидала от каждого следующего саммита НАТО, но вместо МАР получала очередной «существенный пакет» с «усиленными возможностями».

Напомним, что весенняя сессия ПА НАТО проходила в Тбилиси с 26 по 29 мая. На ней была принята декларация о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.