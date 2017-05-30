Краснодар, 30 мая, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Читайте также: Более полмиллиарда рублей вложат в ремонт дорог Сочи

Admkrai.krasnodar.ru Дороги к Черноморскому побережью

К началу лета власти Сочи обещают обустроенные и чистые пляжи

Все ремонтные работы планируется завершить до 15 июня. Это крайний срок, поставленный главой региона. В настоящее время по дороге на Новороссийск в районе поселка Афипский асфальтоукладочные работы выполнены почти на 90%. Как заверил начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимир Кужель, до середины июня их завершат. Затем работы будут производиться вне проезжей части, что не помешает движению транспорта.

Также к 15 июня завершится ремонт и на автодороге от Дефановки до Джубги. Также техника уйдет с участка от села Архипо-Осиповка до поселка Возрождение рядом с Геленджиком, где в настоящий момент ведется капитальный ремонт.

Читайте также: Власти Краснодара поделились планами по ремонту дорог на 2017 год

«Графики проведения ремонтных работ сформированы с учётом курортной составляющей — высокого трафика, который в пиковые периоды прошлого сезона достигал 80 тысяч автомобилей в сутки. Все работы будут завершены до 15 июня гарантированно», — заверил заместитель главы региона Андрей Алексеенко.

В настоящий момент завершаются работы по подготовке автодорожной сети к курортному сезону: ямочный ремонт, планировка обочин, замена поврежденных дорожных знаков и сигнальных столбиков, обновление дорожной разметки будут закончены в ближайшие дни.

Ранее по теме: За заторы по дороге к Черному морю могут спросить с начальника ГИБДД Кубани

Губернатор Кубани предлагает строить новые платные дороги к Черному морю

Также в 2017 году будет завершён ремонт восьми мостов. Первые четыре сдадут в июне — на реке Баканка в поселке Горном, в Нижнебаканском, в районе города Абинск и поселке Вардане в Сочи.

Admkrai.krasnodar.ru Побережье Черного моря

До конца года в Туапсинском районе планируется построить четыре пешеходных перехода. Объекты возведут в Джубге, между поселками Лермонтово и Новомихайловский, перед ВДЦ «Орленок» и в поселке Агой. Один переход возведут в Новороссийске. Их строительство не повлияет на пропускную способность трассы.

Кроме того, к середине июня на региональных дорогах, ведущих к морю, будет снято реверсивное движение.

«15 июня — это со всеми согласованная дата. Я не хочу давать никаких специальных поручений, все службы должны работать в штатном режиме. Но если в этом сезоне повторятся ошибки прошлого года, исправлять их будут уже другие люди — на своих должностях никто не останется», — заключил Вениамин Кондратьев.

Подробнее: В ожидании курортного сезона Кубань вспомнила жалобы 2016 года

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года туристы жаловались на многочасовые пробки на дороге на Черноморское побережье. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, заторы образуются на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Динском, Туапсинском районах, в Краснодаре и Горячим Ключе в зоне проведения ремонтных работ. Кроме того, в ведомстве сделали вывод, что неудовлетворительная обстановка на автомагистралях возникает из-за ненадлежащего выполнения собственником автодороги и органами Госавтоинспекции края мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заторовых ситуаций.