Ярославль, 30 мая, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники и историки требуют наказать виновных в сносе исторического задания в центре Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Снос дома в Ярославле

В Ярославле 30 мая снесли историческое здание в буферной зоне ЮНЕСКО. Двухэтажный дом находился по адресу улица Собинова, 10.

Исторический дом, по информации градозащитников, был построен около 100 лет назад. Не имея ярких архитектурных достоинств он, тем не менее, формировал историческую среду центра города так называемой буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Наше государство несет ответственность перед ЮНЕСКО, мировым сообществом, за сохранность исторического центра Ярославля. Таким образом, я считаю, нанесен серьезный ущерб универсальной ценности объекта ЮНЕСКО, а также — ущерб имиджу нашего государства перед мировым сообществом. По моей информации, на данной площадке планируется строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Мазанова обратилась в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с требованием провести проверку законности сноса ценного исторического дома. Снос без согласования с органом охраны охраны культурного наследия является нарушением требования регламентов Проекта зон охраны ОКН Ярославля 2011 года.

«Это был простой дом, без изысков, но он показывал границы этого квартала, которые сложились еще в 17 веке. Мы постоянно боремся с подобным сносом исторических домов. Считаю, что надо менять законодательство в сторону ужесточения для совершающих такие деяния. Сейчас для физических лиц, да и для юридических, штрафы не очень большие. А если дом не является памятником архитектуры, то это и вовсе сходит с рук», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вячеслав Сафронов.