Москва, 30 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. «Перекладывание с больной головы на здоровую. С таким же успехом можно открывать уголовное дело о «гибридной войне» против США и администрации президента Обамы, которые приложили максимум усилий, чтобы на Украине пришла к власти фашистская хунта, в результате чего страна вверглась в экономический хаос и гражданскую войну», — заявил Слуцкий, отметив, что «это было сделано для того, чтобы все связи с Россией были разорваны с целью, как выразилась в 2013 году госпожа Клинтон, «не допустить ресоветизации».

Retinadesgastada.com.br Бойцы подразделения Беркут, подоженные праворадикалами на Евромайдане (2013)

Выбор народа Крыма в условиях событий на Украине в 2014 году был однозначен, и для него не нужны были никакие «гибридные методы», подчеркнул парламентарий, речь шла об элементарном выживании русскоговорящего населения полуострова.

«А СБУ лучше заняться расследованием незаконного захвата власти и смещения легитимного президента на Украине, а также событий трехлетней давности в Одессе», — заключил Слуцкий.

Украинская прокуратура завела уголовное дело по «факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины», сообщила 30 мая пресс-служба Службы безопасности Украины. «Открыто уголовное производство по факту развязывания должностными лицами РФ, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления АР Крым гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно — планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий», — говорится в сообщении.