Ярославль, 30 мая, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославле главный врач областной больницы Олег Белокопытов, который руководил ЯОКБ почти 20 лет, уходит в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной больнице.

Wikimedia.org Ярославская областная больница

Олег Белокопытов родился в 1949 году, закончил ярославский медицинский институт, стал главрачом больницы в 1997 году. В 2005 году получил звание Заслуженного врача РФ и был признан лучшим врачом Ярославской области. 31 мая он работает последний день в больнице, которую возглавлял почти 20 лет.

«У меня закончился контракт, и его не продлили. Причины мне не объяснили, нам, главврачам, никогда их не озвучивают. Может у департамента здравоохранения и фармации другое видение, как надо развиваться больнице, может им необходима новая струя. На этом я свою государственную трудовую деятельность заканчиваю. Двадцать лет я спал с телефоном под подушкой и вот, наконец, избавился от этой ноши. Сейчас у меня умиротворение и душевное равновесие. Выйду на пенсию, осмотрюсь. У меня отец работал до 86 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Белокопытов.

По информации ИА REGNUM в этом месяце не продлили контракты с главврачами больниц № 3, 1, 7 и онкологической больницы. А в конце прошлого года сменилось руководство в трех районных больницах: Даниловской, Некрасовской и Тутаевской.

По информации источников ИА REGNUM, на место Белокопытова придет врач из другого региона России.