Рига, 30 мая, 2017, 16:53 — ИА Регнум. На начало 2017 года население Латвии сократилось на 18,8 тыс. человек и составило 1,950 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии, сообщает порталRus.delfi.lv.

(сс)Algirdas Литовско-Латвийская граница

Темп сокращения населения страны увеличивается — в январе 2016 года в Латвии официально проживало 1,969 человек. Таким образом, за год население сократилось на 18,8 тыс. человек, в 2015 году — на 17,1 тыс., в 2014 год — на 15,4 тыс. В целом, с 2010 года численность населения Латвии снизилась на 170 тысяч человек (на 8%), в том числе за счет миграции страна потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч.

Что касается распределения населения внутри страны, то прирост отмечен только в столице Латвии, Риге — на 1800 человек или на 0,3%. Наибольшим снижение было в Латгалии (Восток страны) — там количество жителей за год сократилось на 6,3 тыс. или на 2,3%.

В целом все города Латвии кроме Риги продолжают терять жителей. Антирейтинг возглавляют Резекне (на 1,8%), Лиепая (на 1,7%), Даугавпилс (на 1,5%), Екабпилс (на 1,5%), в Вентспилс (также на 1,5%), Елгава (на 0,5%).

В свою очередь прирост населения отмечен только в девяти краях, восемь из которых — в Рижском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы. Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,86% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.