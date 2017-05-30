Одинцово, Московская область, 30 мая, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Московской области формируется достаточно много отходов — это 20% всех отходов в России. Об этом сегодня, 30 мая, министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган на конференции «Эффективные технологии утилизации отходов: международный и отечественный опыт ресурсосбережения», передает РИАМО.

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По его словам, в области насчитывается очень много источников образования — это порядка 141 тысячи источников.

«Территория Московской области занимает 0,27% от площади Российской Федерации, и в регионе проживает 13,5% всего населения страны. При этом 750 га территории Подмосковья занимают полигоны твердых бытовых отходов. А общий объем захоронения твердых коммунальных отходов составляет более 10 млн тонн в год», — привел неутешительные цифры министр.

Минэкологии Московской области приняло решение о закрытии подмосковных полигонов ТКО «Сьяново-1», «Царёво» и «Кулаковский». Среди основных причин — нарушение технологии захоронения, выход за границы землеотвода и отсутствие лицензии на деятельность. Общий ущерб от полигонов составляет 9,2 млн рублей.

Напомним, 30 мая в московской школе управления «Сколково» на территории Одинцовского района Подмосковья прошла конференция «Эффективные технологии утилизации отходов: международный и отечественный опыт ресурсосбережения», в которой приняли участие представители ведущих мировых компаний в сфере переработки и утилизации отходов, российские предприниматели и руководители органов исполнительной власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, больше всего засоряет Подмосковье отходами Москва. Совокупный ущерб от размещения мусора составляет почти 4 млрд рублей. Власти региона планируют строительство шести инновационных заводов по переработке мусора и четырех заводов по термообезвреживанию отходов.

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