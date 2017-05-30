Екатеринбург, 30 мая, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Сразу в двух городах Свердловской области прошли одиночные протестные пикеты, организованные представителями всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Общественники выразили своё недовольство проводимой уполномоченной по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой политикой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Чеснокова Красная Весна Оренбург Пикеты по Стратегии детства 2018-2027 30.05.2017

Так, одиночный пикет прошёл напротив здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а. Помимо недовольства действиями Анны Кузнецовой, которые, по мнению общественников, носят примирительный характер с проювенальными силами, представители родительской организации требуют широкого общественного обсуждения Стратегии детства, которую планируется разработать в ближайшее время.

«Не обсудить с родителями страны такой важный документ как «Стратегия в интересах детей», которая будет регулировать дальнейшие законы и постановления, нам кажется недопустимым. Особенно, когда мы прекрасно ощутили на себя влияние прошлой национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы. Мы, между прочим, почти в это же самое время стояли с пикетами против «закона о шлепках». Поэтому мы обеспокоены, что, скрывая от общества содержание Стратегии в интересах детей, идеологи документа хотят пролоббировать ювенальные и антисемейные нормы. На будущие 10 лет мы не можем этого допустить», — заявил представитель РВС в Екатеринбурге Александр Кардаполов.

Также прошёл одиночный пикет около администрации города Первоуральска по улице Ватутина, 41. Его организовали местные жители.

«Общественность связывала с новым детским омбудсменом Кузнецовой большие ожидания. Всё-таки многодетная мать, жена священника, а РПЦ традиционно занимала жесткую позицию по отношению к ювенальной юстиции. Но наши иллюзии были развеяны. Мы в очередной раз убедились, что один человек систему изменить не может. Тем более человек не имеющий своей чёткой позиции по вопросам семейной политики. Окончательно всё стало ясно, когда Кузнецова в своём докладе президенту рассказала, что якобы у нас в стране всё хорошо и случаев незаконного изъятия детей из семей нет, в то время, как мы знаем, что они есть», — заявил представитель РВС в Первоуральске Иван Черемных.

Напомним, что волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Анны Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Анна Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей. По мнению общественников и представителей родительских организаций, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на недостоверные сведения.

При этом беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства, без какого-либо обсуждения с общественностью, новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Ведь реализация действующей по 2017 год стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам, говорят активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Свердловской области 29 мая также прошли протестные пикеты. Представители общественности провели протестные мероприятия возле администрации Екатеринбурга и у мэрии Нижнего Тагила. Таким образом общественники выразили поддержку всероссийскому протесту в отношении деятельности детского омбудсмена Анны Кузнецовой и призвали провести публичное обсуждение Стратегии детства.

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