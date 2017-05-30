«Не обсудить Стратегию детства с родителями — недопустимо!»
Екатеринбург, 30 мая, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Сразу в двух городах Свердловской области прошли одиночные протестные пикеты, организованные представителями всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Общественники выразили своё недовольство проводимой уполномоченной по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой политикой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, одиночный пикет прошёл напротив здания администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина, 24а. Помимо недовольства действиями Анны Кузнецовой, которые, по мнению общественников, носят примирительный характер с проювенальными силами, представители родительской организации требуют широкого общественного обсуждения Стратегии детства, которую планируется разработать в ближайшее время.
«Не обсудить с родителями страны такой важный документ как «Стратегия в интересах детей», которая будет регулировать дальнейшие законы и постановления, нам кажется недопустимым. Особенно, когда мы прекрасно ощутили на себя влияние прошлой национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы. Мы, между прочим, почти в это же самое время стояли с пикетами против «закона о шлепках». Поэтому мы обеспокоены, что, скрывая от общества содержание Стратегии в интересах детей, идеологи документа хотят пролоббировать ювенальные и антисемейные нормы. На будущие 10 лет мы не можем этого допустить», — заявил представитель РВС в Екатеринбурге Александр Кардаполов.
Также прошёл одиночный пикет около администрации города Первоуральска по улице Ватутина, 41. Его организовали местные жители.
«Общественность связывала с новым детским омбудсменом Кузнецовой большие ожидания. Всё-таки многодетная мать, жена священника, а РПЦ традиционно занимала жесткую позицию по отношению к ювенальной юстиции. Но наши иллюзии были развеяны. Мы в очередной раз убедились, что один человек систему изменить не может. Тем более человек не имеющий своей чёткой позиции по вопросам семейной политики. Окончательно всё стало ясно, когда Кузнецова в своём докладе президенту рассказала, что якобы у нас в стране всё хорошо и случаев незаконного изъятия детей из семей нет, в то время, как мы знаем, что они есть», — заявил представитель РВС в Первоуральске Иван Черемных.
Напомним, что волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Анны Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Анна Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей. По мнению общественников и представителей родительских организаций, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на недостоверные сведения.
При этом беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства, без какого-либо обсуждения с общественностью, новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Ведь реализация действующей по 2017 год стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам, говорят активисты.
Как сообщало ИА REGNUM, в городах Свердловской области 29 мая также прошли протестные пикеты. Представители общественности провели протестные мероприятия возле администрации Екатеринбурга и у мэрии Нижнего Тагила. Таким образом общественники выразили поддержку всероссийскому протесту в отношении деятельности детского омбудсмена Анны Кузнецовой и призвали провести публичное обсуждение Стратегии детства.
Ранее по теме: На Южном Урале возмутились кулуарным обсуждением «Стратегии детства»