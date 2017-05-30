Киев, 30 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против российских должностных лиц, которые, по мнению Киева, ведут «гибридную войну» против Украины. Об этом сегодня, 30 мая, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Bogomolov.PL Референдум о присоединении Крыма к России, 2014г

Она сообщила, что дело против российских официальных лиц было возбуждено так называемой прокуратурой Республики Крым. Это структурное подразделение Генеральной прокуратура Украины, сохраненное после того, как полуостров вышел из состава Украины.

Российские должностные лица, должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления Крыма обвиняются в развязывании «гибридной войны» против Украины.

Пресс-служба СБУ заявила, что данное дело основано на информации, которую украинская спецслужба собрала о «конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики».

Также в СБУ подчеркнули, что во время досудебного следствия особое внимание будет уделено «фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет ненависти к народам Украины».

Напомним, на Украине до сих считают Крым и Севастополь своей территорией и не признают прошедший на полуострове референдум о самоопределении.

В феврале 2014 года в Киеве был совершен государственный переворот. Банды бандеровцев и прозападная оппозиция свергли законно избранную власть и развязали террор против русскоязычного населения.

В Крыму местные власти приняли решение провести референдум о самоопределении, так как не были согласны с насильственным захватом власти в Киеве. На референдуме были поставлены два вопроса:

За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. Явка на референдуме превысила 80%.

Таким образом жители Крыма решили свою судьбу путем прямого волеизъявления. Однако для оставшейся Украины, которая стремится в Евросоюз, принципы демократии — это пустой звук.

Вместо уважения выбора народа, украинские власти придумывают уголовные дела и устраивают всяческие блокады полуострова, надеясь экономически задушить проживающих там граждан.