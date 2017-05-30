Москва, 30 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. От президента и общества пытаются скрыть реальный размах ювенальной юстиции в стране, считает сенатор Елена Мизулина. Отвечая на вопросы корреспондента ИА REGNUM по итогам прошедшей сегодня, 30 мая, пресс-конференции в ТАСС, сенатор сказала:

Elenamizulina.ru Депутат Государственной думы РФ Елена Мизулина

«Сегодня в ТАСС прошла презентация итогового альтернативного доклада по изъятию детей, который подготовили родительские организации, проведя очень серьезный комплексный анализ, — отметила сенатор Елена Мизулина, комментируя содержание доклада, представленного в Москве. — Этот доклад является альтернативным по отношению к правительственному докладу. Мы специально пошли на подготовку итогового альтернативного доклада, опасаясь, что правительство будет пытаться скрыть ситуацию с теми изъятиями детей, которые имеют место реально».

Наш анализ показал, что реальная цифра изъятия детей из семей с перемещением детей в разные учреждения и другие семьи — достаточно произвольных изъятий — в 2015 году (мы брали именно 2015 год, поскольку располагаем официальной статистической информацией 2015 года) составила 309 441 ребенок — минимум. При этом 87% детей, то есть более 270 тысяч, изымались временно и размещались в разные учреждения, в первую очередь — профессиональные. И, спустя какое-то время, в том числе 11−12 месяцев, — 38% из них вернулось в семьи».

Поясняя смысл такого огромного числа изъятий детей из российских семей, Мизулина заявила:

«Реальная цифра изъятий или «оборот детей», как мы говорим, — это особенность ювенальной юстиции в России — больше 300 тысяч детей в год. Это число изъятий необходимо для того, чтоб обеспечить наполняемость различного рода учреждений и других замещающих институтов, потому что за это теперь платятся деньги. Это все социальные услуги разного рода, которые оказываются ребенку и семьям».

При этом сенатор обратила внимание на странное обращение агентства ТАСС с озвученными Мизулиной на пресс-конференции цифрами:

«ТАСС, вместо того, чтобы дать реальную цифру, которая просчитана, которую мы озвучили и за которую мы отвечаем, опубликовал в заголовке статьи ту цифру, на которую «упирает» правительство — 3200 детей, — подчеркнула Елена Мизулина. — Мы обратили внимание на то, что ТАСС опубликовал ошибочную цифру, не следующую из нашего доклада. Однако агентство отказалось исправлять свою ошибку, и я считаю, что это — сознательная фальсификация данных, чтобы на самом деле скрыть от президента и общества реальный размах ювенальной юстиции в стране. И те, кто занимаются этой фальсификацией, покрывают тех, кто создал эту ювенальную машину».