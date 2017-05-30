Москва, 30 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции, посвященной итоговому альтернативному докладу с анализом российской практики изъятия детей из семьи, Мизулина заявила:

Elenamizulina.ru Депутат Государственной думы РФ Елена Мизулина

«Система ювенальной юстиции в России была создана в обход Семейного кодекса. Иначе бы были бури возмущения в России».

Мизулина пояснила, что по закону Российское государство гарантирует гражданам неприкосновенность частной жизни. Ювенальная юстиция нарушает Конституцию.

По словам Мизулиной, систему необходимо менять.

«Нужна уголовная ответственность за незаконное отобрание», — сказала она.

Мизулина подчеркнула, что над этим вопросом ведется масштабная работа. Разработан целый комплекс мер.

«Мы сформировали 55 предложений — не только законодательных, но и организационного плана», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мизулина пояснила, что ювенальные технологии начали активно внедряться в России после того, как сформированная для реабилитации неблагополучных детей система столкнулась с перспективой оказаться невостребованной.

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Мизулина подчеркнула, что система профилактики насилия в семье получила неограниченные права, опираясь на существующее законодательство.