Мизулина: Система ювенальной юстиции в РФ создана в обход Семейного кодекса
Москва, 30 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции, посвященной итоговому альтернативному докладу с анализом российской практики изъятия детей из семьи, Мизулина заявила:
«Система ювенальной юстиции в России была создана в обход Семейного кодекса. Иначе бы были бури возмущения в России».
Мизулина пояснила, что по закону Российское государство гарантирует гражданам неприкосновенность частной жизни. Ювенальная юстиция нарушает Конституцию.
По словам Мизулиной, систему необходимо менять.
«Нужна уголовная ответственность за незаконное отобрание», — сказала она.
Мизулина подчеркнула, что над этим вопросом ведется масштабная работа. Разработан целый комплекс мер.
«Мы сформировали 55 предложений — не только законодательных, но и организационного плана», — отметила она.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мизулина пояснила, что ювенальные технологии начали активно внедряться в России после того, как сформированная для реабилитации неблагополучных детей система столкнулась с перспективой оказаться невостребованной.
Читайте подробнее: Мизулина: Ювенальная атака на семьи в РФ — следствие реформ 2007 года
Мизулина подчеркнула, что система профилактики насилия в семье получила неограниченные права, опираясь на существующее законодательство.