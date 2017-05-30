Владимир, 30 мая, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Пикет против действий Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой прошел 30 мая во Владимире около здания приемной президента России. Его провели активисты регионального отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» («РВС»). Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель владимирского отделения «РВС» Иван Тарасов, в течение часа активисты рассказывали прохожим о том, насколько важно, чтобы десятилетняя Стратегия в интересах детства принималась только после обсуждения с широкой родительской общественностью.

Владимирское региональное отделение «РВС» Пикет во Владимире

«Я, как родитель и как член родительского движения, считаю, что это само собой разумеющееся — обсуждать такие стратегические документы вместе с общественностью, — рассказал Иван Тарасов. — Думаю, что предыдущая стратегия показала себя не с лучшей стороны. В ней были механизмы ювенальной юстиции, которые включаются в нашу действительность. Лично я против того, чтобы такие вещи принимались исподтишка».

По мнению собеседника издания, прошедшая пятилетка показала, что механизмы ювенальной юстиции, которые применялись, бьют по самым незащищенным группам: матерям-одиночкам, малообеспеченным семьям и многодетным семьям.

«Государство говорит о том, что оно помогает этим категориям граждан, но на практике мы часто видим, что все происходит наоборот. То есть вместо помощи идут какие-то радикальные меры вплоть до изъятия детей из семей. Возможно, сейчас идет обкатка механизмов, которые существуют на Западе. И если им не ставить заслоны в виде гражданского сопротивления, то это чревато тем, что будет работать на полную катушку и затронет всех».

Владимирское региональное отделение «РВС» Активисты рассказали прохожим, насколько важно, чтобы Стратегия в интересах детства принималась только после обсуждения с широкой родительской общественностью

ИА REGNUM напоминает, что пикеты против деятельности Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой прошли во многих регионах России. К примеру, в Брянске акция состоялась на площади Ленина около здания городской администрации, а в Рязани пикетирующие вышли на площадь Ленина и площадь Победы.

Отметим, что скандал вокруг детского омбудсмена разразился после обнародования результатов анализа изъятия несовершеннолетних из семьи. Анализировались, в том числе, и случаи неправомерного вмешательства в семьи. В докладе говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже сотни. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при Уполномоченном в знак протеста.