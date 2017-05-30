Москва, 30 мая, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Рынок сырья 30 мая днем попал под продажи. Баррель североморской нефти Brent торгуется по $52,17 (-0,9%). «Бочка» WTI стоит $49,64 (-0,3%). Особенно значимых новостей для сырьевого сектора не появлялось — инвесторы корректируют свои позиции после волатильности прошлой недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Рынок уже учел весь комплекс информации от ОПЕК в котировках, внимание перемещается на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На этой неделе статистика от Минэнерго выйдет в четверг (1 июня) вместо привычной среды из-за нерабочего начала недели», — сказала Бодрова.

«Плавное снижение запасов нефти в Соединенных Штатах наблюдается семь неделю кряду, но до настоящего момента спрос на черное золото исходил сугубо от НПЗ, которые возвращались к стандартному режиму работы после технических остановок», — отметила эксперт.

«Однако в ближайшее время на авансцену должен выйти сезонный интерес потребителя к топливу: в США начинается сезон отпусков, множество американцев предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Накопленные запасы нефти начнут постепенно таять. Несмотря на то, что это наблюдается из года в год, сам факт снижения запасов способен оказать нефтяным ценам некоторую поддержку», — пояснила Бодрова.

«Пока же баррель Brent прочно стоит в диапазоне $51−53, и для выхода за эти границы требуется веское основание», — полагает эксперт.

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