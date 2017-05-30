Ростов-на-Дону, 30 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум.

Жители Ростова-на-Дону вновь жалуются на бездействие коммунальных служб. Куда только не звонят горожане с той или иной проблемой, а помощи так и нет. От отчаяния ростовчане сообщают о коммунальных коллапсах в социальных сетях.

ИА REGNUM Памятник сантехнику в Ростове-на-Дону

Так, например, 30 мая около полудня в Ворошиловском районе произошёл прорыв водовода. По словам очевидцев, кипятком затопило жилой дом на улице Пацаева, 19/1. Также бесполезными оказались звонки жильцов аварийного дома на улице Мечникова, 53. Их подвал затопило нечистотами.

«Стоит невыносимый запах. Подвал является муниципальным помещением. Более двух недель на обращения жильцов никто не реагирует: ни районная администрация, ни управляющая компания «Город Золотой». Дом признан аварийным и подлежит расселению, в нём проживает много детей, которым просто нечем дышать», — сообщил интернет-пользователь на странице популярного интернет-сообщества «ВКонтакте».

Отметим, это не первая подобная проблема, с которой сталкиваются горожане. Так, например, в конце марта проливной дождь затопил многоквартирные дома на улице Миронова, 4/1 и на проспекте 40-летия Победы, 53. После публикации материала в редакцию ИА REGNUM пришёл ответ городской администрации о том, что жильцам этих объектов необходимо написать заявления в городской департамент ЖКХ и Госжилинспекцию региона. По заверению департамента ЖКХ, ни одно обращение горожан о нарушениях со стороны УК не остается без внимания.

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Напомним, курирует работу городского департамента ЖКХ и энергетики донской столицы Анна Нор-Аревян. На прошлой неделе она была наказана за бездействие.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев назначил заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Эту сферу чуть меньше месяца теперь курирует Владимир Сакеллариус. Последние 12 лет он занимал должность директора ООО «Квадро» — компанией, занимающейся управлением многоквартирными домами.

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