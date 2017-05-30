Москва, 30 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Российский рубль 30 мая в середине торгового дня сохраняет стабильность и почти не реагирует на происходящее вокруг. Либо рынок действительно экономит силы перед июньскими колебаниями, либо оценивает имеющиеся драйверы как «белый шум» и не видит необходимости реагировать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Цены на нефть падают в середине дня, снижается и рублевая стоимость «бочки» нефти — сейчас она составляет меньше 3000 руб. Это не очень приятный момент для бюджета РФ», — отметила Бодрова.

По ее мнению, «у рубля сейчас находится сразу несколько негативных факторов. С одной стороны, это дешевеющее сырье, с другой — сильные позиции гринбека и в парах с основными трогаемыми валютами, и в самом индексе доллара. Однако российской валюте пока удается сохранять невозмутимость».

«В результате доллар стоит как приклеенный около отметки 56,50 рубля, отклоняясь от нее в обе стороны незначительно. Для американской валюты наиболее вероятным сценарием на сегодня остается «боковик» с границами 56,25−56,85», — считает.

Добавим, доллар США на Московской бирже стоит 56,48 рубля (+0,1%). Евро торгуется по 63,05 рубля (-0,05%). ЦБ РФ пересмотрел на понижение курсы иностранных валют на среду, 31 мая. Теперь они составляют 56,51 рубля за американскую валюту (— 20 копеек) и 62,94 рубля за евро (— 42 копейки).

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