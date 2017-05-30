Москва, 30 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. «Обсуждалось, в частности, сотрудничество двух стран с целью стабилизации мирового рынка нефти, а также ситуация в Сирии», — говорится в сообщении.

Mazen AlDarrab Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что объем добычи нефти страна менять не планирует.

«Мы намерены держать добычу в соответствии с нашей квотой», — добавил он.

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