Амстердам, 30 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ратифицировано парламентом Нидерландов. Соответствующее голосование состоялось в сенате страны 30 мая, передает ТРК «Звезда».

Torange.biz Грёзы об ассоциации с ЕС

Отмечается, что в поддержку соглашения высказалось вдвое больше парламентариев, чем проголосовало против. Одобрение документа сенатом — верхней палатой парламента Нидерландов — стало заключительным шагом процедуры.

Нижняя палата парламента королевства одобрила законопроект 23 февраля 2017 года. Напомним, Нидерланды оставались единственной страной, не ратифицировавшей Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Нидерландах состоялся референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Более 60% респондентов высказались против инициативы, после чего премьер-министр страны Марк Рютте предложил лидерам ЕС признать, что граждане Украины не смогут «свободно жить и работать» в странах ЕС после ратификации документа.

Однако вскоре Рютте озвучил противоположное мнение. Он заявил, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС нужно ратифицировать.