Москва, 30 мая, 2017, 15:42 — ИА Регнум. В МИД РФ неизвестно ни об одном конкретном факте преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Если будут названы факты и фамилии, то будет и соответствующая реакция ведомства. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона являются частью антироссийской кампании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Но самое главное во всех этих обвинениях то, что мы не видим ни одного конкретного факта. Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, — ни одного конкретного факта, ни одной фамилии», — подчеркнул Лавров, отвергнув обвинения Макрона в адрес России «о лживой пропаганде российского информагентства Sputnik и телеканала RT».

Об отсутствии конкретных обращений от лиц, которые попали в Чечне под преследования за приверженность к нетрадиционным сексуальным взглядам, заявила и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, она не получила ни одного обращения ни от тех, на кого в Чечне якобы ведется гонение, ни от их родственников с просьбой взять их под государственную защиту, пишет «Интерфакс».

"Несмотря на мои официальные заверения, что я готова как уполномоченный по правам человека в РФ обеспечить государственную защиту или же патронировать правоохранительные органы, ни один человек из этой категории или его родственник до сих пор не обратился ко мне с соответствующим заявлением», —цитирует Москалькову агентство.

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Макрон будет следить за ситуацией с геями в Чечне вместе с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о нарушении прав сек-меньшинств в Чечне. Как он рассказал по итогам встречи журналистам, два руководителя государств договорились вместе отслеживать эту ситуацию.