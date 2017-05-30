Великий Новгород, 30 мая, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В Великом Новгороде за валом Окольного города, на улице Обороны, обнаружено захоронение древних новгородцев — ориентировочно, конца X — первой половины XI века. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, это сенсационное открытие: впервые найдены не единичные погребения, а настоящее городское кладбище.

Novgorodmuseum.ru Раскопки на улице Обороны в Великом Новгороде

Находка сделана на раскопе, который ведет Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Александра Исаева.

«Кости и гробовины не сохранились, только в виде тлена. Однако тщательная их очистка позволила выявить форму гробов и самих камер, куда клали эти гробы. Открытый археологами способ погребения — небольшие камеры (3−4 венца), в которые помещали деревянные гробы, характерен для скандинавских народов», — сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Эксперты предполагают, что это было привнесено в Новгород скандинавским населением. Обнаружено несколько детских и взрослых погребений, большинство из которых — женские, судя по сохранившимся в них стеклянным и каменным бусам из сердолика и горного хрусталя, серебряным и бронзовым украшениям — кольцам и подвескам.

«Не только хронология залегания слоя, но и находки, способы захоронения свидетельствуют, что это очень раннее погребение: не выходит за границы первой половины XI века, точную же нижнюю датировку покажут дальнейшие исследования», — отметили в музее. На сегодняшний день раскрыто шесть погребений.

Напомним, археологические раскопки на этом месте за валом Окольного города в Великом Новгороде ранее не проводились. Археологи работают здесь с апреля 2017 года.