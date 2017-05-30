Кишинёв, 30 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Эскалация напряженности в молдавско-российских отношениях, частью которых стала высылка из Молдавии пятерых российских дипломатов, «стала неизбежной в тот момент, когда Игорь Додон отказался от своих антиолигархических, антикоррупционных предвыборных обещаний и начал реализовывать (так он думает) геополитическую повестку дня», — заявил бывший постпред Молдавии в ООН, политолог Алексей Тулбуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Высылая российских дипломатов, лидер правящей Демпартии и фактический руководитель Молдавии Владимир Плахотнюк, по словам Тулбуре, «демонстрирует ясно и четко, что Додон не способен реализовать никакой политической повестки, в т.ч. той, которую он объявил приоритетной и на которой сконцентрировался полностью и исключительно — улучшение молдавско-российских отношений».

«Успехов Игорь Додон и Партия социалистов могли добиться только там, где Плахотнюк не контролирует ситуацию, — в открытой, честной оппозиционной борьбе против воровской власти, против власти, построенной на коррупции и правовом произволе. В борьбе против режима Плахотнюка. Но именно от этой борьбы Игорь Додон и ПСРМ отказались. Теперь Плахотнюк показывает всем, что т.н. президент Игорь Додон — полный политический ноль. Ноль тем не менее для Плахотнюка и его воровского режима полезный в качестве пугала для Запада. Такой полезный толкач-раскачиватель геополитического маятника», — отметил эксперт.

«Выбор был за Игорем Додоном и социалистами, они его сделали. Такой же выбор в мае 2013 года сделал Владимир Филат. Сегодня Филат в тюрьме, а Либерально-демократическая партия разгромлена», — подвел итог Алексей Тулбуре.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов. Причины решения не называются.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил «возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации». Впрочем, ничего, кроме выражения возмущения президент, обладающий в Молдавии декоративными полномочиями, предпринять в этой связи не может.

В МИД РФ демарш Молдавии назвали парадоксальной ситуацией, характерной для внутренней ситуации в самой республике. О том, какими будут ответные меры Москвы, пока не объявлено.